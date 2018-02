Hilfe bei Schnupfen

VHS-Seminar zu Nadelölen

Langenhagen. Unter dem Titel „Ich habe die Nase voll“ bietet die VHS ein Seminar über die ätherischen Öle der Nadelbäume, die helfen können, wieder tief durchzuatmen; außerdem wirken sie schleimlösend und desinfizierend. Termin ist am Dienstag, 20. Februar von 19.30 bis 21.45 Uhr. Die belebende Mischungen für Körperöle und Bäder, die in der kalten Jahreszeit guttun und vor Erkältungen schützen können, werden erklärt. Zudem wird ein Riechsalz gemischt, welches die Nase freimacht und stärkt.Anmeldung: in den VHS-Geschäftsstellen an der Konrad-Adenauer-Straße 17 oder an der Stadtparkallee 35 oder per E-Mail info@vhs-langenhagen.de; weitere Informationen gibt es im Programmheft oder telefonisch unter (0511) 73 07 97 04.