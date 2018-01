Hilflose Person

Langenhagen. Die Feuerwehr Langenhagen wurde am 1. Januar, um 1.29 Uhr zu einem Einsatz an der Emil-Berliner-Straße alarmiert. Eine Person war in einen Graben gestürzt. Aufgrund der steilen Böschung und dem morastigen Boden konnte diese sich nicht selbstständig befreien. Mit Hilfe von Streckleiterteilen und eines Rettungstuches wurde die Person gerettet und dem Rettungsdienst übergeben.