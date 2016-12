Himmlische Bodyguards

Godshorn. „Engel: Himmlische Bodyguards“ lautet das Motto des letzten „Besonderen Gottesdienstes“ dieses Jahres für Sonntag, 11. Dezember, um 18 Uhr, zu dem die Kirchengemeinde Godshorn ganz herzlich einlädt. Pastor Falk Wook und das Gottesdienstteam haben einen kurzweiligen, bunten Gottesdienst vorbereitet, der zudem in einem total veränderten Kirchenraum stattfindet. Für Überraschung ist also gesorgt! Die musikalische Begleitung liegt in den bewährten Händen vom Musikkreis conTAKT. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt der Förderverein zu Glühwein und mehr ein, um den Abend gemütlich ausklingen zu lassen.