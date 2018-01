Hinweise willkommen

Langenhagen. Die Stadtverwaltung ruft Bürger auf, sich mit "Anregungen, Hinweisen oder Lob" zum neuen Schwimmbad Wasserwelt zur melden. Mitglieder des Ausschusses „Eigenbetrieb Bad“ wollen dazu in einer Sitzung Ende Januar, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, sprechen. Dabei sollen Hinweisen und Anregungen nachgegangen, mögliche Verbesserungen erarbeitet werden.

Weitere Meldungen, Kritikpunkte und lobenswerte Aspekte können bis Montag, 15. Januar, per E-Mail an bad@langenhagen.de gesendet werden.