Hip Hop

Langenhagen. Der Tanzsportclub Phoenix Hannover sucht für seine zwei Hip-Hop- Gruppen noch Jungs und Mädchen, die sich zu flotter Musik so richtig austoben möchten. Trainiert wird jeden Dienstag und zwar von 16.30 bis 17.30 Uhr für Kids von fünf bis acht Jahren, 17.30 bis 18.30 Uhr für Kinder von neun bis 14 Jahren.

Zum Kennen lernen kann zweimal kostenlos geschnuppert werden. Die Trainingsräume sind in der Ikarusallee 5A in Vahrenheide und mit dem 135 er Bus, der direkt vor dem Haus hält, gut zu erreichen. Weitere Tanzangebote für Kinder und Jugendliche wie Standard, Ballett und Latein für Fortgeschrittene und Turniertänzer sind auf der Homepage zu finden: www.tanzsportclub-phoenix-hannover.de. Infos unter (0511) 65 31 38 oder Info@tanzsportclub-phoenix-hannover.de.