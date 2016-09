Hip Hop für Kinder

Langenhagen. Nach den Herbstferien ab 18.10. haben Jungs und Mädchen ab sechs Jahren die Möglichkeit, dienstags von 16.30 bis 17.30 Uhr zweimal kostenlos am Hip-Hop- Training mit den bekannten Trainer Syd Olando teilzunehmen.

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Die Trainingsräume sind in der Ikarusallee 5A in 30179 Hannover- Vahrenheide sind mit dem 135 er Bus, der direkt vor dem Haus hält, gut zu erreichen. Weitere Tanzangebote für Kinder und Jugendliche wie Standard, Ballett und Latein für Fortgeschrittene und Turniertänzer sind auf der Homepage zu finden: www.tanzsportclub-phoenix-hannover.de. Infos unter (0511) 65 31 38 oder unter

Info@tanzsportclub-phoenix-hannover.de.