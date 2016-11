Homepage selber bauen

Langenhagen. Mit dem kostenlosen Baukastensystem von Jimdo und seinem leicht zu erlernenden System sind Homepages individuell baubar. In einem VHS-Seminar am Sonntag, 27. November, von 9.30 bis 17 Uhr werden die wichtigsten Gestaltungs- und Einstellungsmöglichkeiten gezeigt.

Anmeldung ist in den VHS-Geschäftsstellen an der Stadtparkallee oder an der Konrad-Adenauer-Straße 17 oder per E-Mail info@vhs-langenhagen.de möglich.