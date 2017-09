Hoppenstedt am Wahlkampfstand

Engelbostel. Am Sonnabend, 16. September, wird der CDU-Bundestagskandidat Hendrik Hoppenstedt en Stand der CDU bei der Bäckerei Langrehr in Engelbostel besuchen.

In der Zeit von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr freut er sich auf Fragen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger.