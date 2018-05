Hospizverein im MGH

Langenhagen. Der Hospizverein Langenhagen bietet eine offene Sprechstunde im MGH an. Die Koordinatorinen des Hospizvereins, Elke Kruse und Michaela Gerhartz, haben das Vorhaben zusammen mit Christine Paetzke-Bartel, Leiterin des MGH, konkretisiert: Die erste offene Sprechstunde wird am 23. Mai 2018 in der Zeit von 15.30 bis 17.00 Uhr in den Räumlichkeiten des Mehr-Generationen-Haus Langenhagen in der Konrad-Adenauer-Straße 15d, 30853 Langenhagen stattfinden. Weitere Termine sind jeweils für den vierten Mittwoch im Monat geplant.