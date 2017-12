Hubwagen geklaut

Engelbostel. Langfinger entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von einer Baustelle einen Gabelhubwagen in Engelbostel an der Bohlwiese im Wert von etwa 350 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 42-17 in Verbindung zu setzen.