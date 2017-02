Humphrey und Hape

Langenhagen (ok). Nächste Runde im Seniorenkino; die ersten beiden Filmklassiker für 2017 stehen schon fest. Kultfilm "Casablanca" mit Humphrey Bogart läuft am Donnerstag, 23. Februar, dauert 102 Minuten udn wird von der Firma "Jung & Söhne" gesponsert. Die Vorstellungen beginnen um 10 Uhr; Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vorher. Zwischendurch gibt es eine etwa 15-minütige Pause. Der zweite Film ist "Ich bin dann mal weg" mit Hape Kerkeling, der seinen Gang über den Jakobsweg beschreibt. Sponsor ist der Lions-Club Langenhagen. Die letzten beiden Vorstellungen im Cinemotion in Sachen Seniorenkino in diesem Jahr laufen dann am 24. August und am 23. November. Tickets zum Nulltarif gibt es in der HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle im CCL.