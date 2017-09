Hundeschwimmen

Godshorn (ok). Menschen dürfen zwar nicht mehr ins kühle Nass in Godshorn, aber Hunde schon. Für Sonnabend, 9. September, zwischen 15 und 18 Uhr sowie Sonntag, 10. September, von 10 bis 13 Uhr ist ein Hundeschwimmen an der Berliner Allee geplant. Der Eintritt liegt bei fünf Euro; ein gültiger Impfpass des Tieres ist erforderlich.