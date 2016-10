Schwangere in Godshorn überfallen und beraubt

Langenhagen. Zwei Männer näherten sich am Freitag gegen 13.30 Uhr von hinten einer 37-jährigen, schwangeren Frau, sprachen sie in englischer Sprache an, hielten sie fest, drückten sie zu Boden, entrissen ihr einen mitgeführten Jutebeutel und entwendeten aus der Geldbörse im Jutebeutel das Bargeld.Die Frau ging in Godshorn auf der Straße Am Lienkamp in nördliche Rtg., das heißt in Richtung Langenhagener Straße. Auf dem parallel zur Langenhagener Straße verlaufenden Fußweg ging sie dann weiter in östliche Richtung. des dortigen Einkaufsmarktes. Dort wurde sie in Höhe eines Spielplatzes von zwei Männern auf englisch angesprochen und festgehalten. Die beiden hatte die 37-Jährige zuvor nicht bemerkt. Ob die beiden Männer dort gewartet haben oder ihr gefolgt sind, kann nicht gesagt werden. Die beiden Männer forderten sie auf englisch auf: „Give me the money“! Sie antwortete auf englisch: „I have no money“! Daraufhin wurde sie von den Männern zu Boden gedrückt, wobei einer auch den Kopf der Geschädigten auf den Boden presste. Der mitgeführte blaue Jutesack wurde ihr entrissen. Die Männer traten zu Fuß die Flucht in Richtung Penny-Markt an und entleerten den gesamten Inhalt des Jutebeutels und entwendeten gezielt ausschließlich das Bargeld aus dem Portemonnaie. Die Frau verständigte sofort die Polizei, die kurze Zeit später am Tatort eintrifft. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen allerdings erfolglos.Täterbeschreibungen:1. Mann, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, dunkle kurze Haare, dunkle Augen, Jeansjacke, Jeanshose und helle Turnschuhe, südländisches bzw. arabisches Aussehen, englische Sprache mit arabischem Akzent.2. Mann, etwa 1,65 bis 1,70Meter groß, etwa 30 Jahre alt, dunkle, kurze Haare, dunkle Augen, grüne sog. Bomberjacke, Kapuze, Jeanshose, helle Schuhe, südländisches oder. arabisches Aussehen, englische Sprache mit arabischem Akzent. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Langenhagen, Telefon (0511) 109-42 15.