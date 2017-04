Senioren-Kino am Donnerstag, 18. Mai

Langenhagen (ok). "Ich bin dann mal weg" – der Titel eines Bestsellers von Hape Kerkeling, verfilmt in der Hauptrolle mit David Striesow. Die Tragikkomödie läuft am Donnerstag, 18. Mai, um 10 Uhr im Cinemotion an der Walsroder Straße in der Reihe Senioren-Kino. Initiiert wird das Senioren-Kino vom Seniorenbeirat; diese Vorstellung wird vom Lions Club Langenhagen gesponsert. Der Eintritt ist gratis, Einlass eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Der Film wird für eine kurze Kaffeepause von etwa 15 bis 30 Minuten unterbrochen. Die Platzwahl ist frei. Eintrittskarten zum Nulltarif sind ab sofort in der HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle im CCL erhältlich.