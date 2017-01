Ideen für Wiesenau

Langenhagen (ok). Drei Stadtspaziergäne und eine Kinderbeteiligung haben viele Ideen für den südlichsten Stadtteil Langenhagens hervorgebracht. Der Sanierungsbeirat Wiesenau trifft sich am Donnerstag, 9. Februar, um 18 Uhr im Foyer der Adolf-Reichwein-Schule. Auf der Tagesordung steht auch die Vorstellung des Entwurfs der Richtlinie über die pauschale Förderung von Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. Die Ergebnisse der Umfrage des Vereins "win e.V. – Wohnen in Nachbarschaften" bei der KSG Hannover werden auch vorgestellt.