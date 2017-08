IGS-Konzert

Langenhagen (ok). Das IGS-Sommerkonzert, das wegen des schlechten Wetters im Mai abgesagt werden musste, wird am morgigen Dienstag, 15. August, in der Aula der IGS Langenhagen nachgeholt. Es spielen die Orchesterklassen und das Jugendblasorchester. Beginn: 17 Uhr.