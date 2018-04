Fotoclub lädt zu Ausstellung in Angestellten-Akademie ein

Langenhagen/Hannover (ok). Die Themen klingen jedenfalls schon einmal vielversprechend: „Im Rausch der Farben“, „Magie der kleinen Dinge“ und „Spiegelungen“. Der Fotoclub der VHS Langenhagen lädt für Sonnabend, 28. April, um 16 Uhr zur Eröffnung seiner Fotoausstellung in die Räume der Deutschen Angestellten-Akademie an der Adolfstraße 8 in Hannover ein. Das Besondere: Die 51 Fotografien hängen im Treppenhaus. Die Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 15 Uhr.