Imam ist zu Gast

Langenhagen (ok). Die großen Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam stehen im Mittelpunkt des nächsten Treffens der Arbeitsgemeinschaft 60 plus. Termin: Donnerstag, 15. März, um 15.30 Uhr. Der Imam der pakistanischen Gemeinde in Hannover, Mohammed Kureschi, wird Einblicke in den Islam und seine Glaubensregeln in der Familie und in der Öffentlichkeit geben. Der Islam versteht sich als Vollendung der jüdischen und christlichen Religion.