In den Ith

Langenhagen. Am Sonntag, 4. März, treffen sich Vereinsmitglieder und Freunde in Langenhagen zu einer Wanderung. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Parkplatz vor der Tennisanlage der Tennisgemeinschaft Rot-Gelb. Die Wanderfreunde fahren mit dem Auto nach Ockensen am Ith. Der Rundwanderweg führt im Bereich Ockensen auf den Ith-Kamm.