In den richtigen Farben

Langenhagen. Ein Seminar über die Grundlagen der Farbberatung findet am Montag, 5. März, von 19.30 bis 22 Uhr in der VHS Langenhagen statt. Jeder Mensch hat von Natur aus entweder eine warme oder eine kühle Hautuntertönung. Diese kann durch die richtigen Farben entsprechend unterstützt werden. Daher sieht man mit den passenden Farben gesund und frisch aus. In dieser Veranstaltung erfahren Sie, wie Sie Ihr Auftreten im privaten und beruflichen Bereich selbstsicher und typgerecht gestalten können.

Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per E-Mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder unter der Telefonnummer (0511) 73 07-97 04.