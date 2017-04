In die Sektkellerei

Langenhagen. Am Sonnabend, 29.April, besuchen Mitglieder und Freunde und Bekannte der Tennisgemeinschaft Rot-Gelb die Sektkellerei im Schloss Landestrost. Die Teilnehmer treffen sich in Langenhagen-Mitte am S-Bahnhof um 9.30 Uhr. Abfahrt ist um 9.59 Uhr. Anfragen bei Christine Damköhler unter der Telefonnummer (0511) 77 83 80.