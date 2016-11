In Handarbeit gefertigt

Kunsthandwerk am 18. und 19. November

Langenhagen. Der Kunsthandwerker-Markt Kreativ-Zeit öffnet am Freitag, 18. November, von 16 bis 22 Uhr und am Sonnabend, 19. November, von 11 bis 20 Uhr im Eichenpark-Festsaal, Stadtparkallee 15. Die angebotenen Arbeiten reichen von handgesiedeten Seifen, Betondesign, Schmuck, Textilarbeiten, Glasdesign bis zu Holzarbeiten.Heike Spiekermann bietet Nützliches und Dekoratives aus der eigenen Filzwerkstatt an, aber auch Wolliges zum Wärmen von Kopf bis Fuß sowie Lichtgläser für die dunkle Jahreszeit. Sabine Sickau fertigt in ihrer Langenhagener Hobbytöpferei seit mehr als fünfundzwanzig Jahren fröhliche Keramikarbeiten an: Schneemänner, Engel oder ganze Schafherden. Viele weitere Aussteller werden mit ihren Arbeiten vertreten sein.