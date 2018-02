In Kananohe aufgefunden

Fundkater soll vermittelt werden

Kaltenweide. In Kananohe wurde Mitte Januar ein Kater aufgefunden, die Besitzer werden gesucht. Anwohner kümmern sich derzeit um das Tier, das keinen einen Erkennungschip hat und daher nicht zugeordnet werden kann. Das Tier, schwarz mit weißen Abzeichen, ist in privater Pflege. Es ist sehr zutraulich und schmusig. Falls sich ein Besitzer nicht finden lässt, soll der Kater neu vermittelt werden. In beiden Fällen wird um Anruf unter der Nummer 0160 50 22 894 gebeten.