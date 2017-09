In Restaurant eingestiegen

Godshorn. Diebe haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das Toilettenfenster eines Restaurants an der Hauptstraße aufgehebelt, gelangten so in die Räumlichkeiten und durchsuchten die Gasträume und den Tresenbereich. Es wurden unter anderem zwei Bilder, Mobiltelefone und eine Geldbörse mit Bargeld entwendet.

Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.