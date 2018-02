Information an der IGS Süd

Langenhagen. Zukünftige Fünftklässler können sich mit ihren Eltern am Dienstag, 6. März, um 18.30 Uhr in der IGS Süd an der Angerstraße über das Bildungsangebot informieren. Direktorin Mascha Brandt lädt herzlich zur Teilnahme ein.