Informationen für Eigentümer

Bescheide zu Grundabgaben verschickt

Langenhagen. Der städtische Betrieb Stadtentwässerung versendet ab Mitte Januar die Grundabgabenbescheide für das Jahr 2017. Die Gebührensätze für die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung sowie für die Straßenreinigung und den Winterdienst sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.In den neuen Bescheiden sind alle Änderungsmitteilungen der Grundstückseigentümer (Abgabenpflichtigen) bis zum 20. Dezember 2016 berücksichtigt. Die Bescheide sind an die Abgabenpflichtigen (bzw. an deren Zustellbevollmächtigte) adressiert. Weitere Informationen zu den Gebühren stehen auf der Internetseite www.se-langenhagen.de.Sollten die Grundstückseigentümer bis Mitte Februar 2017 keinen Abgabenbescheid erhalten haben, werden sie gebeten sich bitte direkt an die Stadtverwaltung zu wenden: Telefon (0511) 73 07 91 65 oder E-Mail andrea.krueger@langenhagen.de.