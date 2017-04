Informationen im Skylight

Versammlung bei Pro Airport

Langenhagen. Mitgliederversammlung des Bürgerforums Pro Airport ist am Freitag, 28. April, um 18 Uhr im Skylight, fünfte Etage zwischenTerminal A und B. Raoul Hille, Geschäftsfährer des Flughafenbetriebs wird Grußworte sprechen, und einen Vortrag zum Thema "Die neue Generation der Flugtriebwerke" hält Uwe Zachau, MTU Maintenance. Es wird Informationen zum Terminplan 2017 geben. Anmeldungen, insbesondere wegen der Teilnehmer am anschließenden Büfett, bitte bis zum 18. April an Schriftführerin Brigitte Sewcz, E-Mail brsewcz@arcor.de.