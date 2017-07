Infos für Selbstständige

Gründungsabend am Dienstag, 18. Juli

Langenhagen. Wer sich mit dem Gedanken trägt, sich selbstständig zu machen, hat eine große Zahl an Fragen und unter Umständen auch Bedenken. Die Beratungsstelle hannoverimpuls bietet gemeinsam mit der Langenhagener Wirtschaftsförderung eine kostenfreie Informationsveranstaltungen an: Beim Gründungsabend im Langenhagener Rathaus, Marktplatz, am Dienstag, 18. Juli, gibt es von 17.30 bis 20 Uhr Vorträge zu den Themen Gründungsprozess, Gründungszuschuss, Fördermittelangebot, Chancen und Risiken, Kompetenzen und nächste Schritte. Fragen werden beantwortet.Um eine Anmeldung wird aus organisatorischen Gründen gebeten: Telefon (0511) 73 07 95 04 oder E-Mail joerg.hollemann@langenhagen.de.