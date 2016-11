Infos zum Abi

Langenhagen. Am Donnerstag, 24. November, findet um 18.30 Uhr in der Aula des Schulzentrums an der Konrad-Adenauer-Straße eine Informationsveranstaltung zur gymnasialen Oberstufe an der IGS Langenhagen statt. Es werden wichtige Informationen zum Aufbau und zu Inhalten der Oberstufe, sowie zum Anmeldeverfahren gegeben. Alle interessierten Schüler und ihre Eltern sind zu dieser Veranstaltung eingeladen.