Infos zur Zahngesundheit

Langenhagen. Im Mehr-Generationen-Haus an der Konrad-Adenauer-Straße 15d gibt es am Mittwoch, 7. März, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr ein Vortrag über Zahngesundheit zum Thema "Mut zur Lücke und Prothesenpflege. Die Gesundheitsreihe wird im Laufe des Jahres mit verschiedenen Themen und Veranstaltungen fortgesetzt. Herzlich willkommen sind alle, die sich für die Gesunderhaltung interessieren. Ganz besonders sind dabei ältere Menschen angesprochen. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter der Rufnummer (0511) 72 11 35 oder auf der Internetseite www.mehrgenerationenhaus-langenhagen.de