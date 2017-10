Ins Rutschen gekommen

Langenhagen (ok). Zu einem Verkehrsunfall wegen Aquaplanings kam es am Sonntagmorgen gegen 8.25 Uhr auf der regennassen Trogstrecke in Fahrtrichtung Hannover auf Höhe der Abfahrt Godshorn. Eine 19-Jährige stieß zuerst links gegen die Leitplanke, prallte dann rechts gegen die Begrenzungsmauer. Die junge Frau erlitte leichte Verletzungenm wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstand Totalschaden.