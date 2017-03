Insgesamt 22 Punkte

Langenhagen (ok). Um Verwaltungswillkür oder korrektes Verwaltungshandeln, um einen Zuschuss für die schwimmsporttreibenden Vereine, um das aktualisierte Raum- und Funktionsprogramm sowie um eine Übertragung der Ratssitzungen im Livestream im Internet geht es unter anderem in der nächsten Ratssitzung. Die Tagesordnung umfasst insgesamt 22 Punkte. Termin ist am Montag, 3. April, ab 18.30 Uhr im Ratssaal. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.