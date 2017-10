Integrationsbeirat

Langenhagen (ok). Der Integrationsbeirat trifft sich zu seiner nächsten Sitzung am nächsten Dienstag, 17. Oktober, um 18.30 Uhr im Raum 10 im VHS-Treffpunkt an der Konrad-Adenauer-Straße. Auf dem Programm stehen die Planung der Weihnachtsfeier und Berichte. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung können wie immer Fragen gestellt werden.