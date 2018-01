Interkulturelles Café

Langenhagen. Das interkulturelle Café der IGS-Süd an der Angerstraße 12 öffnet am Montag, 22. Januar, von 16 bis 18 Uhr in der Mensa von Haus 3. Eltern und Schüler sind willkommen, um Menschen kennenzulernen, Eindrücke zu sammen und Grenzen zu überwinden. In lockerer Atmosphäre und bei Kaffee, Tee und Kuchen gibt es auch Gelegenheit zu Gesprächen mit Lehrern. Auf ein multikulturelles Miteinander freuen sich die Organisatoren Jennifer Kohne, Yusra Muhamed und Benjamin Gutierrez.