Internationaler Frauenabend

Langenhagen. Frauen unterschiedlicher Herkunft treffen sich am Mittwoch, 7. Dezember, von 19.30 bis 21.30 Uhr im Mehr-Generationen-Haus an der Konrad-Adenauer-Straße 15d zum Schrottwichteln. Hier haben sie Gelegenheit, verschiedene Kulturen kennen zu lernen, miteinander in das Gespräch zu kommen und dabei die deutsche Sprache zu üben oder sogar zu lernen.