Internet im Jugendtreff

Langenhagen (gg). Nicht am Wochenende, aber an vier Werktagen sind die städtischen Jugendtreffs geöffnet: wechselnd für vier Stunden von 16 bis 20 Uhr, sonst zwei Stunden von 16 bis 18 Uhr. Dort gibt es jetzt freies WLAN, ein neuer kostenloser Service, meldet die Stadtverwaltung. Die Standorte sind: Fuhrenkamp 3 in Wiesenau, Klusmoor 6 in Engelbostel, Hauptstraße 3A in Godshorn und Kananoher Straße 23 in Kaltenweide.