Island – eine Reisebericht

Ehepaar Skowronek spricht über seine einzigartige Reise

Langenhagen. Am Mittwoch, 30. August um 19.30 Uhr berichten Edda und Rainer Skowronek im Wasserturm der naturkundlichen Vereinigung (NVL) im Eichenpark über die Besonderheiten dieser schönen Insel.Bei dem Vortrag wird über die Geologie und die Entstehungsgeschichte sowie über die Morphologie (Vulkane, Gletscher, Gewässer) und die Geschichte bis hin zur Wirtschaft (Fischfang; Landwirtschaft) ein weiter Bogen gespannt. Das Ehepaar reiste bereits 2009 und in diesem Jahr auf die Insel und wird auch einen Überblick über die Veränderungen in diesem Zeitraum und die Besonderheiten dieser Insel im Vergleich zum Kontinent geben.Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldungen sind nicht erforderlich.