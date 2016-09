IWK-Stammtisch

Kaltenweide (ok). Zu seinem Stammtisch lädt die Interessengemeinschaft Weiherfeld/Kaltenweide (IWK) für Dienstag, 1. Dezember, in den Waldkater ein. Beginn der Sitzung ist um 19.30 Uhr. Wer vorher um 18 Uhr etwas essen möchte, melde sich doch bitte unter der Telefonnummer (0511) 9 73 50 15 oder unter treytnar@antiqua-online.de an. Folgende Themen stehen auf der Tagesordnung: Vorstellung neuer Mitglieder, Rückblick/Ausblick Sommerfest auf dem Kaltenweider Platz, Weihnachtsmarkt, Street Art.