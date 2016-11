Jazztanz

Langenhagen. Der Tanzsportclub Phoenix Hannover bietet Singles, die sich zur kommenden Wintersaison körperlich fit halten möchten, einen neuen Tanzstil „Broadway Jazz“ zum Kennen lernen an. Dieser Tanz macht Spaß, ist modern und verhindert das Ansetzen von Winterspeck. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Tanzkenntnisse sind nicht erforderlich.Zweimal kann kostenlos geschnuppert werden. Die Gruppe trifft sich jeden Dienstag um 20 Uhr. Die Trainingsstätte befindet sich in der Ikarusallee 5A in Hannover-Vahrenheide. Weitere Infos und Anmeldung: Telefon (0511) 65 31 38, info@tanzsportclub-phoenix-hannover.de und www.tanzsportclub-phoenix-hannover.de.