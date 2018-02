Jede Menge Musik

Langenhagen. „Musik fängt dort an wo Worte enden.“ Nicht nur der berühmte Dichter Johann Wolfgang von Goethe wusste um die besondere Kraft der Musik, auch in Langenhagen ist sie kein Geheimnis. Band, tolle Beleuchtung, atemberaubende Atmosphäre und natürlich jede Menge Musik: das alles bietet die "ChurchHour - Sing, Praise and Pray“. Und noch mehr. Das Team der Elia-Kirchengemeinde lädt herzlich ein am Sonntag, 11. Februar, um 18 Uhr mit dabei zu sein, und natürlich dürfen Snacks und Knabbereien im Anschluss nicht fehlen. Es wird ein Abend zum Zuhören, Nachdenken und Mitsingen. Alle Musikliebhaber sind herzlich willkommen.