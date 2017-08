JederMann-Frühstück in Elia

Langenhagen. Zu einem Frühstück speziell für Männer lädt die Eliagemeinde, Langenhagen-Mitte, mit einem Vortrag von Pfr.i.R. Dietrich Tews aus Brandenburg ein. Er referiert zu dem Thema: „Christ & Dorfpfarrer in der DDR - Freuden und Schwierigkeiten. Unser Feind war nicht der Staat.“ Zu Beginn steht wie immer ein reichhaltiges Frühstücksbuffet speziell für Männer bereit. Eingeladen sind interessierte Männer am Sonnabend, 2. September, von 9 bis etwa 11.30 Uhr in den Räumen der evangelisch-lutherischen Elia-Kirche an der Konrad-Adenauer-Straße 33. Der Eintritt ist frei, jedoch zahlt jeder, was ihm die Veranstaltung wert war. Anmeldungen bitte im Gemeindebüro, Telefon (0511) 7 24 18 16 oder per Mail: allgemein@elia-kirchengemeinde.de.