Jesus und das Abenteuer

KiKi macht Theater im Familiengottesdienst

Langenhagen. Das Kinderkirchen-Team (KiKi) der St. Paulus-Gemeinde lädt zum Gottesdienst für die ganze Familie für Sonntag, 3. Juni, um 11 Uhr in die Hindenburgstraße 85 ein. Während des Gottesdienstes soll auch ein Theaterstück aufgeführt werden, bei dem es um das Abenteuer von Jesus als Menschenfischer geht. Hierfür sucht das Team um Pastor Foerster noch kleine Darstellerinnen und Darsteller ab fünf Jahren. Die Proben finden am 26. Mai und am 2. Juni um 10 Uhr für jeweils etwa eine Stunde im Gemeindehaus statt und werden vom KiKi-Team betreut, die Aufführung ist am Sonntag während des Familiengottesdienstes. Wer mag, kann gerne vorbeikommen und mitspielen.