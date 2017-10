Jubiläum des Hospizvereins

Langenhagen (ok). Der Hospizverein wird 25 Jahre alt. Noch drei öffentliche Veranstaltungen stehen im Jubiläumsjahr auf dem Programm. Ein Benefizkonzert mit der Liedertafel Kaltenweide und AnySingElse findet am Sonntag, 22. Oktober, ab 17 Uhr in der Emmauskirche statt. Der Hospizverein an der Walsroder Straße 65 gehört postalisch zur Emmauskirche. Dort ist dann auch am Sonntag, 5. November, das Lichterfest zu Ehren aller Verstorbenen im vergangenen Jahr. Eingeladen sind alle, die sich angesprochen fühlen. Und ab Montag, 27. November, läuft dann zwei Wochen lang eine Ausstellung zum Thema Gräber mit Fotos von Ernst August Nebig.