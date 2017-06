Jubiläum zur Konfirmation

Krähenwinkel (ok). Konfirmationsjubiläum in der Mstthias-Claudius-Kirche am Sonntag, 18. Juni, um 10 Uhr. Treffen zum Festgottesdienst ist bereits um 9 Uhr. Gefeiert zweimal Gnadenkonfirmation, also 70 Jahre, zweimal eiserne Konfirmation (65 Jahre), einmal diamentene Konfirmation (60 Jahre), zwölfmal goldene Konfirmation (50 Jahre) und einmal silberne Konfirmation (25 Jahre).