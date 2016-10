Jubilate

Langenhagen (ok). Zu ihrem Konzert "Jubilate" lädt das Trio "Klang III Kontakt" für Sonntag, 23. Oktober, um 17 Uhr in die Elisabethkirche ein. Stephan Beck und Stephan Wolke an den Gitarren sowie die Sopranistin Kirsten Wolke präsentieren Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Georg Friedrich Händel und Gioachino Rossini. Der Eintritt ist frei; um Spenden für die Kirchenmusik wird gebeten.