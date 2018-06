Jugend im Voltigierturnier

Sommerfest-Atmosphäre am 16. und 17. Juni

Krähenwinkel (gg). Zuschauer können beim Voltigier-Turnier des Reit-, Fahr- und Voltigiervereins Hubertus am Sonnabend, 16. und Sonntag, 17. Juni, an der Walsroder Straße 273A einen spannenden Wettkampf und eine tolle Sommerfest-Atmosphäre genießen. 430 Voltigierer werden um Platzierungen und Preise kämpfen. Bei den Mini-Masters geht es um den sportlichen Vergleich wie bei Regionsmeisterschaften. Besonders ansprechende Bilder werden sich sicherlich am Sonnabendmittag geboten, wenn die Duos Themen mittels Choreografie interpretieren. Beginn ist an beiden Tagen um 8.30 Uhr. Am Sonnabend endet der Wettkampf um 18 Uhr, danach sind der legendäre Grill und die Bar aber noch geöffnet. Am Sonntag endet das Turnier um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Dringend empfohlen wird, mit dem Rad oder zu Fuß zum Vereinsgelände zu kommen.