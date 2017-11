Jugendhaus öffnen

Godshorn (ok). Es gibt einen notariellen Überlassungsvertrags des Eigentümers, dass das Jugendhaus in Godshorn eben nur für die Jugend bestimmt ist. Daran hält sich der Ortsrat auch, will das schmucke Gebäude an der Hauptstraße aber auch für Vereine und Verbände öffnen. Im Klartext: Demnächst wird dort nicht nur Abteillung Kinder und Jugend der Stadtverwaltung, sondern auch der Nachwuchs der Vereine und Verbände aktiv sein.