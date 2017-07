Juleica im Sommer

Langenhagen (ok). Zum Wiedersehen bei der Sommer-Juleica lädt das Team Offene Kinder- und Jugendarbeit ein. Interessierte treffen sich am Donnerstag, 20. Juli, im Seminarhaus und Erlebnishof in Großgolternam Müllerweg 8. Los geht es um 18 Uhr. Für Getränke ist gesorgt. Wer Grillen möchte, muss Fleisch oder Würstchen selbst mitbringen. Anmeldungen bitte bei Frank Labatz von der Stadt Langenhagen unter der Telefonnummer (0177) 8 63 61 24.