JuLeiCa-Seminar

Langenhagen. In den Herbstferien vom 7. bis 15. Oktober veranstaltet die Jugendorganisation DJO – Deutsche Jugend in Europa auch dieses Jahr wieder zu der parallel stattfindenden Kinder-Herbstfreizeit ein JuLeiCa-Seminar „Praxis“.

Das bewährte Konzept, Theoriekenntnisse in der Praxis mit den Kindern zu erproben und auszuwerten gibt den JuLeiCa-Anwärtern die Möglichkeit zu lernen und zu erfahren, welche Rolle im Team Ihnen am besten liegt.

Der Einstieg ist auch, ohne den Theoriekursus vorab besucht zu haben, möglich. Die Teilnehmenden werden von erfahrenen Jugendleitern angeleitet. Und ganz wichtig ist, dass alle Teilnehmenden – Kids und Jugendliche - viel Spaß miteinander haben. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon (0511) 96 51 30 oder unter E-Mail: info@djo-niedersachsen.de.