Kaffee mit dem SoVD

18. Oktober im Café Wintergarten

Langenhagen. Für Mittwoch, 18. Oktober, lädt der Ortsverband Langenhagen seine Mitglieder und Gäste zum Kaffee und Kuchen ein. Treffpunkt ist wie immer um 15 Uhr im Café Wintergarten an der Walsroder Straße 113. Über die letzte Fahrt ins Otterzentrum und die Jubiläumsveranstaltung gibt’s sicher viel zu erzählen.Außerdem ist es die letzte Chance für die Anmeldung zum Martinsgansessen nach Oedelsheim in den dann wunderschönen herbstlichen Solling. Um das körperliche Wohlbefinden zu erhöhen, wird dort nach dem Drei-Gang-Menü ein kurzer Spaziergang entlang der Weser zum geheizten Kuhstall des Dorfmuseums eingelegt. Dort lodert zum Glühweinpunsch ein Lagerfeuer, bevor es zurück zum Kaffee und Kuchen in den Kronenhof geht. Der Bus fährt ab am 7. November um 10.30 Uhr ab Langenhagen-Zentrum. Die Kosten für Mitglieder im SoVD betragen 40 Euro, Nichtmitglieder zahlen 50 Euro.Anmeldemöglichkeit außerdem am 19. Oktober in der Zeit von 12 bis 16 Uhr telefonisch unter der Rufnummer (0511) 21 93 71 73.